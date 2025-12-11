Handball-Sachsenpokal: ZHC Grubenlampe und HC Fraureuth spielen um den Einzug ins Viertelfinale

Zwickau
Die Vorzeichen für die Spiele der westsächsischen Mannschaften sind recht unterschiedlich. Dagegen haben die Frauen des BSV Sachsen Zwickau II ihre Pokalhürde schon gemeistert.
Im Handball-Sachsenpokal haben an diesem Wochenende drei Mannschaften aus Westsachsen die Chance, den Frauen des BSV Sachsen Zwickau II ins Viertelfinale zu folgen. Die Bundesliga-Reserve hatte bereits im November ihr Achtelfinalspiel beim SC Markranstädt II gewonnen. Einen Sieg peilen auch die Oberliga-Männer des ZHC Grubenlampe an, die am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.