Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nico Cornelius (links) verstärkt den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane.
Nico Cornelius (links) verstärkt den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Nico Cornelius (links) verstärkt den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane.
Nico Cornelius (links) verstärkt den Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Handball-Spätstarter mit einer besonderen Marotte: So tickt Neuzugang Nico Cornelius vom HC Glauchau/Meerane
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Handball-Regionalligist soll der 34-Jährige eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Rückraumspieler bringt Erfahrung aus der dritten Liga mit. Warum sich der Routinier für den Wechsel entschieden hat.

Den Klassenerhalt in der Handball-Regionalliga gibt der HC Glauchau/Meerane als Ziel für die neue Saison aus. „Und zwar möglichst ohne Zitterpartie“, sagt Neuzugang Nico Cornelius mit Blick auf die nervenaufreibenden Wochen seiner neuen Teamkollegen am Ende der Saison 2024/25, als sich das HC-Team erst am letzten Spieltag retten konnte. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
14:39 Uhr
3 min.
Jude Law: Keine Angst vor Putin
Jude Law bei seiner Ankunft in Venedig.
In Venedig feiert "The Wizard of the Kremlin" Premiere - Jude Law verkörpert darin den russischen Präsidenten. Bei den Filmfestspielen gibt der Brite Einblick, was er dabei gelernt hat.
18.08.2025
3 min.
HC Glauchau/Meerane holt drei Neuzugänge: Welche Kontakte im Handball-Netzwerk entscheidend waren
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen.
Spieler aus dem Team des Handball-Regionalligisten schlüpften in die Vermittlerwolle. Dadurch konnten die Wechsel von Nico Cornelius und Jonas Schürer eingefädelt werden.
Holger Frenzel
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
11.08.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
14:30 Uhr
1 min.
Vier Verletzte nach Verkehrsunfall in Callenberg
Der Unfall ereignete sich auf der Altenburger Straße/Einmündung Nordstraße.
Nachdem eine Mopedfahrerin und ein Motorradfahrer kollidiert sind, rutschte das Motorrad gegen zwei Radfahrer.
Michael Brandenburg
Mehr Artikel