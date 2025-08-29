Handball-Spätstarter mit einer besonderen Marotte: So tickt Neuzugang Nico Cornelius vom HC Glauchau/Meerane

Beim Handball-Regionalligist soll der 34-Jährige eine Schlüsselrolle einnehmen. Der Rückraumspieler bringt Erfahrung aus der dritten Liga mit. Warum sich der Routinier für den Wechsel entschieden hat.

Den Klassenerhalt in der Handball-Regionalliga gibt der HC Glauchau/Meerane als Ziel für die neue Saison aus. „Und zwar möglichst ohne Zitterpartie“, sagt Neuzugang Nico Cornelius mit Blick auf die nervenaufreibenden Wochen seiner neuen Teamkollegen am Ende der Saison 2024/25, als sich das HC-Team erst am letzten Spieltag retten konnte. Die...