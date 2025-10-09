Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Nachholspiel steht am Samstag für den ZHC Grubenlampe auf dem Programm.
Ein Nachholspiel steht am Samstag für den ZHC Grubenlampe auf dem Programm. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Ein Nachholspiel steht am Samstag für den ZHC Grubenlampe auf dem Programm.
Ein Nachholspiel steht am Samstag für den ZHC Grubenlampe auf dem Programm. Bild: Symbolbild: dariovuksanovic - stock.adobe.com
Zwickau
Handball: Trainer des ZHC Grubenlampe hat erstmals kompletten Kader zur Verfügung
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Zwickauer Oberliga-Team bestreitet am eigentlich spielfreien Wochenende eine Nachholpartie. Wie die Ausgangslage zuvor ist.

Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind am Samstag, 17 Uhr in der Sporthalle Neuplanitz Gastgeber für das einzige Spiel der Oberliga Sachsen an diesem Wochenende. In einer Nachholpartie empfangen die Zwickauer als Tabellensiebter (2:4 Punkte) den punktgleichen Achten LHV Hoyerswerda. „Alle Spieler haben in dieser Woche trainiert und sind fit....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
29.09.2025
2 min.
ZHC Grubenlampe: Für den ersten Saisonsieg geht sogar der Präsident mit auf Torejagd
Die Handballer des ZHC Grubenlampe kamen im dritten Saisonspiel zum ersten Sieg.
Die Zwickauer Oberliga-Handballer haben am Samstag mit dem 26:23 in Görlitz zwei ganz wichtige Punkte geholt. Dabei hatte der Verein nur eine Rumpfmannschaft zur Verfügung.
Reiner Thümmler
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
15.09.2025
2 min.
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.
Reiner Thümmler
10.10.2025
6 min.
Lohnt sich Ticket-Splitting beim Bahnfahren?
Zwei Tickets für einen Zug: Auch eine durchgängige Verbindung kann man theoretisch in separate Buchungen aufteilen.
62 Euro weniger zahlen, in dem man eine Verbindung aufteilt: Das klingt attraktiv. Doch es gibt auch einen gewichtigen Nachteil.
Tom Nebe, dpa
10.10.2025
5 min.
Stellenabbau befürchtet? So reagieren Sie richtig
Wenn Stellenabbau droht, ist der Austausch mit Kollegen wichtig – aber auch das Gespräch mit Vorgesetzten kann Klarheit bringen.
Gerüchte über Stellenabbau verunsichern viele Beschäftigte. Welche Anzeichen es gibt und wie Sie jetzt angemessen reagieren können.
Sabine Meuter, dpa
Mehr Artikel