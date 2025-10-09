Handball: Trainer des ZHC Grubenlampe hat erstmals kompletten Kader zur Verfügung

Das Zwickauer Oberliga-Team bestreitet am eigentlich spielfreien Wochenende eine Nachholpartie. Wie die Ausgangslage zuvor ist.

Die Handballer des ZHC Grubenlampe sind am Samstag, 17 Uhr in der Sporthalle Neuplanitz Gastgeber für das einzige Spiel der Oberliga Sachsen an diesem Wochenende. In einer Nachholpartie empfangen die Zwickauer als Tabellensiebter (2:4 Punkte) den punktgleichen Achten LHV Hoyerswerda. „Alle Spieler haben in dieser Woche trainiert und sind fit....