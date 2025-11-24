Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze

Glauchau
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane halten die Fahnen ihres Vereins in die Höhe. In der Verbandsliga West haben die Westsächsinnen am Sonntag mit einem 27:25-Erfolg beim SC Markranstädt II die Tabellenspitze erklommen, nachdem der bisherige Spitzenreiter Limbach-Oberfrohna am Tag zuvor gegen Zwönitz 24:27 verlor. Das HC-Team hat 16:2...
