Handball: Wie der HC Pleißental vor dem Spiel gegen Freiberg III mit der ersten Saisonniederlage umgeht

Die Westsachsen bestreiten am Sonntag ihr letztes Saisonspiel in der Regionsliga. Danach geht die Spielzeit für den HC dennoch weiter.

Am vorletzten Spieltag der Regionsliga hat es die Handballer des HC Pleißental erwischt. Die Meisterschaft war ihnen längst sicher, dennoch drückte die 22:25-Niederlage in Claußnitz – die erste in der Spielzeit – etwas aufs Gemüt. „Wir mussten auf mehrere Spieler verzichten. Es ändert nichts an der Tabellensituation, aber schön war es...