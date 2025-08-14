Handball: ZHC Grubenlampe holt noch drei Neuzugänge und spielt in Thüringen

Mit einem Turnier in Altenburg gehen die Zwickauer Oberliga-Handballer in die entscheidende Vorbereitungsphase. Mit dabei sind viele neue Gesichter.

Der Handball-Oberligist ZHC Grubenlampe hat drei weitere Spieler verpflichtet. Die beiden Rumänen David-Adrian Tuinea (19 Jahre) und Robert Furak Catalin (28) sowie der Tscheche Marek Monczka (35) lassen den Kader auf 14 Spieler anwachsen, die Hälfte davon sind Neuzugänge. Am Samstag bestreitet Trainer Alex Musteata mit dem Team bei einem...