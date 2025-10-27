Handball: ZHC Grubenlampe kommt im Derby ordentlich unter die Räder

Zwickau
Nach der Niederlage gegen Aufsteiger SV 04 Plauen-Oberlosa II findet sich das Zwickauer Oberligateam am Tabellenende wieder. Die Gäste sorgten abseits des Spielfeldes für zusätzliche Aufregung.
Aus seiner Enttäuschung machte Alex Musteata am Samstagabend keinen Hehl. „Unsere Leistung war schlecht. Wir haben nicht viel auf die Platte gebracht. Es war ein Spiel ohne Emotionen. Mit so einer schwachen Leistung können wir keine Punkte holen“, sagte der Trainer des ZHC Grubenlampe nach der Partie gegen den SV 04 Plauen-Oberlosa II. Gegen...
