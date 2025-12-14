Handball: ZHC Grubenlampe sorgt im Landespokal für ein vorzeitiges Geschenk an seinen Trainer

Zwickau
Das Oberligateam aus Zwickau zog am Samstag recht ungefährdet ins Viertelfinale ein. Für die beiden Mannschaften des HC Fraureuth war hingegen nichts zu holen.
Mit einem klaren 35:31 (20:19)-Sieg über den HVO Cunewalde haben die Handballer des ZHC Grubenlampe das Viertelfinale im Landespokalwettbewerb erreicht. Der Erfolg gegen den Punktspielkonkurrenten wurde damit zugleich zum vorzeitigen Geburtstagsgeschenk für ZHC-Trainer Alex Musteata, der am Montag seinen 40. Geburtstag feiert. „Das es ein ganz...
