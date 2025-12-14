MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
André Carvalho und der ZHC Grubenlampe stehen nach dem Erfolg gegen Cunewalde im Pokal-Viertelfinale.
André Carvalho und der ZHC Grubenlampe stehen nach dem Erfolg gegen Cunewalde im Pokal-Viertelfinale. Bild: Ralf Wendland
André Carvalho und der ZHC Grubenlampe stehen nach dem Erfolg gegen Cunewalde im Pokal-Viertelfinale.
André Carvalho und der ZHC Grubenlampe stehen nach dem Erfolg gegen Cunewalde im Pokal-Viertelfinale. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Handball: ZHC Grubenlampe sorgt im Landespokal für ein vorzeitiges Geschenk an seinen Trainer
Redakteur
Von Reiner Thümmler, Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Oberligateam aus Zwickau zog am Samstag recht ungefährdet ins Viertelfinale ein. Für die beiden Mannschaften des HC Fraureuth war hingegen nichts zu holen.

Mit einem klaren 35:31 (20:19)-Sieg über den HVO Cunewalde haben die Handballer des ZHC Grubenlampe das Viertelfinale im Landespokalwettbewerb erreicht. Der Erfolg gegen den Punktspielkonkurrenten wurde damit zugleich zum vorzeitigen Geburtstagsgeschenk für ZHC-Trainer Alex Musteata, der am Montag seinen 40. Geburtstag feiert. „Das es ein ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.12.2025
2 min.
Handball-Sachsenpokal: ZHC Grubenlampe und HC Fraureuth spielen um den Einzug ins Viertelfinale
Im Handball-Sachsenpokal stehen am Wochenende die letzten Achtelfinalspiele der Frauen und Männer an.
Die Vorzeichen für die Spiele der westsächsischen Mannschaften sind recht unterschiedlich. Dagegen haben die Frauen des BSV Sachsen Zwickau II ihre Pokalhürde schon gemeistert.
Reiner Thümmler, Gerd Jüngling
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
02.12.2025
2 min.
„Das war unser bestes Spiel der Saison“: Wie der ZHC Grubenlampe den eigenen Trainer begeisterte
ZHC-Trainer Alexandru-Marius Musteata hatte am Samstag nicht viel am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen.
Die Oberliga-Handballer aus Zwickau haben Cunewalde mit zehn Toren Unterschied besiegt. Nach ausgeglichenem Beginn überzeugte das Team sowohl in der Abwehr als auch im Angriff.
Reiner Thümmler
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
Mehr Artikel