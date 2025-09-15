Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison

Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.

Die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Bei Aufsteiger Zwönitzer HSV kamen sie am Samstag nicht über ein 26:29 (14:12) hinaus. Kurzfristig mussten die Zwickauer auf Denys Isanchuk und Kristian Galia (verletzt) verzichten. „Wir hatten nur acht Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung....