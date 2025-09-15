Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren. Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Der ZHC Grubenlampe hat sein Auftaktspiel in der Handball-Oberliga verloren.
Bild: Symbolbild: Dziurek - stock.adobe.com
Zwickau
Handball: ZHC Grubenlampe startet mit Personalsorgen und Niederlage in die Saison
Von Reiner Thümmler
Zum Auftakt war für das Team aus Zwickau beim Aufsteiger in Zwönitz nichts zu holen. Das lag unter anderen an den fehlenden Wechseloptionen.

Die Oberliga-Handballer des ZHC Grubenlampe sind mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Bei Aufsteiger Zwönitzer HSV kamen sie am Samstag nicht über ein 26:29 (14:12) hinaus. Kurzfristig mussten die Zwickauer auf Denys Isanchuk und Kristian Galia (verletzt) verzichten. „Wir hatten nur acht Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung....
