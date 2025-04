Handball: Zweite Frauenmannschaft des HC Glauchau/Meerane hat den ersten Matchball

Die Westsächsinnen stehen kurz vor dem Titelgewinn in der Regionsoberliga. Warum der 35:17-Kantersieg aus dem Hinspiel aber nur bedingt aussagekräftig ist.

In der Meisterrunde der Handball-Regionsoberliga der Frauen könnte am Samstag die Entscheidung fallen. Drei Spieltage vor dem Saisonende hat der HC Glauchau/Meerane II (1. Platz/13:1 Punkte) beim VfB Blau-Gelb Flöha (5./4:10) die Chance, sich mit einem Sieg den Titel zu sichern. Das Hinspiel in Meerane am 9. März gewannen die Westsächsinnen...