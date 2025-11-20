Handballer der HSG Sachsenring reisen mit roter Laterne im Gepäck nach Burgstädt

Hohenstein-Ernstthal
In der Regionsoberliga ist die Mannschaft aus Hohenstein-Ernstthal auf den letzten Platz abgerutscht. Besser läuft es für die Frauen des Vereins.
In der Regionsoberliga haben die Handballer der HSG Sachsenring Sorgen. Nachdem am vergangenen Wochenende beim SV 04 Plauen-Oberlosa III mit 22:35 verloren wurde, stehen die Hohenstein-Ernstthaler mit 4:12 Punkten auf dem letzten Platz. Von dort wegzukommen, wird am Wochenende alles andere als leicht, denn die HSG muss beim Tabellensechsten...
