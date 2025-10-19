Handballer des HC Glauchau/Meerane retten in Unterzahl ein 25:25 gegen HC Burgenland ins Ziel

Der Regionalligist hat am Samstagabend über weite Strecken ein gutes Spiel abgeliefert und sich mit einem Punkt belohnt. Zwischendurch schien für die Mannschaft sogar mehr möglich.

Viele Führungswechsel, nie mehr als zwei Tore Vorsprung und Spannung bis zur letzten Sekunde: Das Spiel der Handball-Regionalliga zwischen dem HC Glauchau/Meerane und dem HC Burgenland wurde für Spieler und Fans zum Wechselbad der Gefühle und fand am Samstagabend mit dem 25:25 in der Sachsenlandhalle laut Oliver Pflug ein gerechtes Ergebnis....