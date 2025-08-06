Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit der 4-mal-400-Meter-Staffel des LAC Erdgas Chemnitz holte sich Luise Sommer (2. von links) – hier bei der Übergabe des Staffelstabes von Virginia Vogt – Anfang Mai bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg in der U 23 die Silbermedaille.
Mit der 4-mal-400-Meter-Staffel des LAC Erdgas Chemnitz holte sich Luise Sommer (2. von links) – hier bei der Übergabe des Staffelstabes von Virginia Vogt – Anfang Mai bei der Deutschen Meisterschaft in Hamburg in der U 23 die Silbermedaille.
Zwickau
Hartes Training statt Sommerferien: Zwickauer Leichtathletin voller Vorfreude auf ihre EM-Premiere
Redakteur
Von Anika Zimny
Am Wochenende wird es für Luise Sommer bei den Titelkämpfen der U 20 in Finnland ernst. Es ist die Belohnung für eine wichtige Entscheidung, die sie 2023 traf.

Zeit mit Freunden verbringen, in den Tag hineinleben, kaum Verpflichtungen haben – was für viele Jugendliche in den Sommerferien Alltag war, darauf hat Luise Sommer in den vergangenen Wochen verzichten müssen. „Ich habe fast jeden Tag trainiert und hatte nicht wirklich viel von den Ferien. Aber ich weiß ja, für was ich dieses große Opfer...
