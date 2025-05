HC Glauchau/Meerane erlebt Wechselbad der Gefühle: Trotz Niederlage reicht es zum Klassenerhalt

Der letzte Spieltag in der Handball-Regionalliga war ein Krimi, in dem zwischenzeitlich die Mannschaft aus Sachsen auf einem Abstiegsplatz stand. Welche Schützenhilfe es gab und wie sich die Gefühlswelt kurz nach der Partie angefühlt hat.

Der HC Glauchau/Meerane spielt auch in der Saison 2025/26 in der Männer-Regionalliga. Die Mannschaft hat am Samstag den Klassenerhalt perfekt gemacht – nach einer Zerreißprobe für das Nervenkostüm und mit Schützenhilfe. Das HC-Team verlor die eigene Partie beim SV Oebisfelde mit 28:29 (13:13). Etwas später waren die Spiele der direkten...