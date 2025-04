HC Glauchau/Meerane: Franz Schmidt vergibt mit dem letzten Versuch die Chance auf den Ausgleich

In der Handball-Regionalliga hat sich das Team aus Glauchau und Meerane nicht für einen couragierten Auftritt belohnen können. Für Hagen Ludwig war die Partie nach der dritten Zeitstrafe vorzeitig beendet.

Sechs Sekunden vor der Schlusssirene hat Franz Schmidt die Chance zum Ausgleich vergeben. Nach einem Ballgewinn in der eigenen Hälfte entschied sich der Linksaußen vielleicht etwas zu früh für den Abschluss. Der Gäste-Torhüter klärte den Wurf. Damit verlor der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Samstag sein Heimspiel gegen...