Kreisläufer Oleg Ivanchenko hat den Ball viermal im gegnerischen Kasten versenkt. Bild: Andreas Kretschel
Kreisläufer Oleg Ivanchenko hat den Ball viermal im gegnerischen Kasten versenkt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane: Fünf Gründe für den Sieg gegen den Vizemeister aus Bad Blankenburg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane von der Tiefe im Kader und vom Selbstvertrauen profitiert. Die Hausherren stellten Anfang der zweiten Hälfte die Weichen zum Sieg. Sogar Keeper Ludek Kylisek trug sich vor 200 Zuschauern in die Torschützenliste ein.

Freude beim HC Glauchau/Meerane: Die Mannschaft hat am vierten Spieltag der Handball-Regionalliga den zweiten Sieg eingefahren. Kapitän Sebastian Poppitz und Co. gewannen am Samstag mit 31:27 (13:13) gegen den HSV Bad Blankenburg und damit den amtierenden Vizemeister. Der HC, der nun 5:3 Punkte auf dem Konto hat, verbessert sich in der Tabelle...
