HC Glauchau/Meerane: Fünf Gründe für den Sieg gegen den Vizemeister aus Bad Blankenburg

In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane von der Tiefe im Kader und vom Selbstvertrauen profitiert. Die Hausherren stellten Anfang der zweiten Hälfte die Weichen zum Sieg. Sogar Keeper Ludek Kylisek trug sich vor 200 Zuschauern in die Torschützenliste ein.

