Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der HC Glauchau/Meerane trifft am Samstag auf den USV Halle. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die Saalestädter verloren.
Der HC Glauchau/Meerane trifft am Samstag auf den USV Halle. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die Saalestädter verloren. Bild: Tom Weller/dpa
Der HC Glauchau/Meerane trifft am Samstag auf den USV Halle. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die Saalestädter verloren.
Der HC Glauchau/Meerane trifft am Samstag auf den USV Halle. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die Saalestädter verloren. Bild: Tom Weller/dpa
Glauchau
HC Glauchau/Meerane geht als Außenseiter ins letzte Heimspiel: „Wir brauchen einen perfekten Tag“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga muss die Mannschaft aus Glauchau und Meerane erneut auf zwei Rückraumspieler verzichten. Was Mut für das Spiel am Samstag gegen Halle macht.

Seine Talfahrt hat der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga gestoppt. Nach drei Niederlagen in Serie stellte der 30:25-Erfolg vor einer Woche in Eisenach einen Befreiungsschlag dar. „Ein ganz wichtiger Sieg“, unterstreicht Co-Trainer Oliver Pflug. Den Grundstein dafür hätten die Westsachsen in der Abwehr und mit einer starken...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
27.11.2025
2 min.
Handball-Regionalliga: Wer beim HC Glauchau/Meerane aufgrund von Verletzungspech in den Kader zurückkehrt
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Samstag beim THSV Eisenach II.
Die Mannschaft aus Glauchau und Meerane spielt in Eisenach. In der Wartburgstadt geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Kann der HC nach drei Niederlagen die Talfahrt stoppen?
Holger Frenzel
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
23.11.2025
3 min.
HC Glauchau/Meerane verliert verdient gegen Bernburg: Referees ziehen sich den Unmut der Fans zu
Auch die Gäste aus Bernburg haben in der Abwehr oft zugepackt - wie hier gegen Hagen Ludwig. Sie erhielten aber nur eine Zeitstrafe.
In der Handball-Regionalliga befindet sich die Mannschaft aus Glauchau und Meerane nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf. Warum es am Samstag keine Punkte für die Westsachsen gab.
Holger Frenzel
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
Mehr Artikel