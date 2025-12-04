HC Glauchau/Meerane geht als Außenseiter ins letzte Heimspiel: „Wir brauchen einen perfekten Tag“

Glauchau
In der Handball-Regionalliga muss die Mannschaft aus Glauchau und Meerane erneut auf zwei Rückraumspieler verzichten. Was Mut für das Spiel am Samstag gegen Halle macht.
Seine Talfahrt hat der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga gestoppt. Nach drei Niederlagen in Serie stellte der 30:25-Erfolg vor einer Woche in Eisenach einen Befreiungsschlag dar. „Ein ganz wichtiger Sieg“, unterstreicht Co-Trainer Oliver Pflug. Den Grundstein dafür hätten die Westsachsen in der Abwehr und mit einer starken...
