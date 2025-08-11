HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt

Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.

Ein Lob für die Abwehr und einen Hinweis für den Angriff. So lässt sich ein kurzes Fazit von Oliver Pflug, Co-Trainer des HC Glauchau/Meerane, nach dem Testspiel seiner Mannschaft bei der HSG Freiberg zusammenfassen. Im Duell zwischen zwei Vereinen, die in der Regionalliga starten, gewann der HC am Freitagabend mit 32:27. Der Test wurde über...