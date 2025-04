HC Glauchau/Meerane: Hohe Fehlerquote in der Offensive führt zu Auswärtsdebakel in Bad Blankenburg

In der Handball-Regionalliga steckt die Mannschaft aus Glauchau und Meerane weiter im Abstiegskampf. Das Team geriet am Sonntag schon zeitig auf die Verliererstraße. Was lief schief?

Handball am Sonntagnachmittag scheint nichts für die Akteure des HC Glauchau/Meerane zu sein. An dem ungewohnten Spieltag kassierte die Mannschaft von Trainer David Kylisek die bisher höchste Niederlage der Saison. Das Team, welches seine Spiele normalerweise an Samstagen absolviert, verlor mit 19:38 (6:17) auswärts beim Tabellenzweiten HSV Bad...