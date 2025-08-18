HC Glauchau/Meerane holt drei Neuzugänge: Welche Kontakte im Handball-Netzwerk entscheidend waren

Glauchau
Spieler aus dem Team des Handball-Regionalligisten schlüpften in die Vermittlerwolle. Dadurch konnten die Wechsel von Nico Cornelius und Jonas Schürer eingefädelt werden.
Der Kader des HC Glauchau/Meerane hat Zuwachs bekommen. Drei Neuzugänge verstärken das Team. Mehr als in den letzten Jahren, als die Verantwortlichen lediglich auf Abgänge reagieren konnten. Nico Cornelius (BSV Limbach-Oberfrohna), Jonas Schürer (HC Burgenland) und Theo Carl (HSV Weinböhla) werden aktuell in der Vorbereitungsphase in das Team...
