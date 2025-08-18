Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen.
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen. Bild: Andreas Kretschel
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen.
Neu im HC-Team: Jonas Schürer spielt auf Linksaußen. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane holt drei Neuzugänge: Welche Kontakte im Handball-Netzwerk entscheidend waren
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spieler aus dem Team des Handball-Regionalligisten schlüpften in die Vermittlerwolle. Dadurch konnten die Wechsel von Nico Cornelius und Jonas Schürer eingefädelt werden.

Der Kader des HC Glauchau/Meerane hat Zuwachs bekommen. Drei Neuzugänge verstärken das Team. Mehr als in den letzten Jahren, als die Verantwortlichen lediglich auf Abgänge reagieren konnten. Nico Cornelius (BSV Limbach-Oberfrohna), Jonas Schürer (HC Burgenland) und Theo Carl (HSV Weinböhla) werden aktuell in der Vorbereitungsphase in das Team...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.08.2025
5 min.
Ein neunjähriger Reichenbacher hat Haare wie Rapunzel: Jetzt sind sie ab - und das hat mit Opa zu tun
Haare, um die Louis Seubert sicher von mancher Frau beneidet wird. Im Salon von Uta Hascher war die Pracht nun ein Fall für die Schere - aus einem besonderen Grund.
Louis Seubert ist in seiner Grundschulklasse der einzige Junge mit langen Haaren. Weil sie so schön sind. Weil es ihm im Blut steckt - so wie sein Wille, eigene Entscheidungen zu treffen.
Gerd Möckel
19:30 Uhr
4 min.
Was machen wir am Wochenende? Ausgehtipps für Westsachsen
Ab Freitag verwandelt sich das Zwickauer Flugplatzgelände wieder in ein Mekka für Trabant-Liebhaber aus allen Ecken des Landes.
Historische Fahrzeuge bestaunen oder Musik unter freiem Himmel genießen: Der Veranstaltungskalender im Landkreis Zwickau bietet bunte Unterhaltung. Wir haben ein Dutzend Anregungen für Sie ausgewählt.
Thomas Croy
20.08.2025
4 min.
Pleite abgewendet: Traditionsbetrieb aus dem Erzgebirge findet Investor im Ausland
Die Investoren aus Indien zu Besuch in Lauter: Pascoal Dantas, Andreas Huhn, Himanshu Patel, Sven Huhn, Amit Kalra und Oliver Knauf (v. l.) gehen nun gemeinsame Wege.
Eine Firma mit Sitz in Indien investiert in die Omeras GmbH aus Lauter. Der Geschäftsführer erklärt, was das für das Portfolio und die Belegschaft bedeutet.
Anna Neef
05.08.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane: Warum der Handball-Regionalligist keine Scheu vor Tests gegen Ligakontrahenten hat
Trainer David Kylisek zieht nach dem Test gegen Bad Blankenburg ein positives Fazit.
In Vorbereitung auf die neue Saison folgt nach der Partie gegen Bad Blankenburg ein Spiel in Freiberg. Welche Schwerpunkte es einen Monat vor dem Punktspielstart gibt.
Holger Frenzel
19:30 Uhr
4 min.
Pikachu erobert Zwickau: Kevin Linkenheil eröffnet den ersten Sammelkartenladen der Stadt
Kevin Linkenheil will in seinem neuen Café regelmäßig Turniere veranstalten.
So etwas gab es in Zwickau noch nicht: In Kevin Linkenheils neuem Café kommen Pokémon- und Yu-Gi-Oh!-Fans auf ihre Kosten. Was erwartet einen in diesem Laden?
Leona Müller
11.08.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane gewinnt Test in Freiberg: Wofür es Lob gibt und was für Kritik sorgt
Die Leistung des HC in der Abwehr war gut: Hier packen Jonas Schindler (links) und Oleh Ivanchenko zu.
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane hat Selbstvertrauen getankt. Die Gäste konnten nur zwei der drei Neuzugänge aufbieten. Warum Nils Cornelius aktuell pausiert.
Holger Frenzel
Mehr Artikel