HC Glauchau/Meerane holt drei Neuzugänge: Welche Kontakte im Handball-Netzwerk entscheidend waren

Spieler aus dem Team des Handball-Regionalligisten schlüpften in die Vermittlerwolle. Dadurch konnten die Wechsel von Nico Cornelius und Jonas Schürer eingefädelt werden.

Der Kader des HC Glauchau/Meerane hat Zuwachs bekommen. Drei Neuzugänge verstärken das Team. Mehr als in den letzten Jahren, als die Verantwortlichen lediglich auf Abgänge reagieren konnten. Nico Cornelius (BSV Limbach-Oberfrohna), Jonas Schürer (HC Burgenland) und Theo Carl (HSV Weinböhla) werden aktuell in der Vorbereitungsphase in das Team... Der Kader des HC Glauchau/Meerane hat Zuwachs bekommen. Drei Neuzugänge verstärken das Team. Mehr als in den letzten Jahren, als die Verantwortlichen lediglich auf Abgänge reagieren konnten. Nico Cornelius (BSV Limbach-Oberfrohna), Jonas Schürer (HC Burgenland) und Theo Carl (HSV Weinböhla) werden aktuell in der Vorbereitungsphase in das Team...