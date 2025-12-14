MENÜ
  • HC Glauchau/Meerane kassiert 26:40-Klatsche bei der SG Pirna/Heidenau: „Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient“

Niedergerungen: Oleh Ivanchenko – hier im Heimspiel gegen Halle am Ball –und die Handballer des HC Glauchau/Meerane hatten am Samstag in Pirna bei der 26:40-Niederlage keine Chance.
Niedergerungen: Oleh Ivanchenko – hier im Heimspiel gegen Halle am Ball –und die Handballer des HC Glauchau/Meerane hatten am Samstag in Pirna bei der 26:40-Niederlage keine Chance.
Glauchau
HC Glauchau/Meerane kassiert 26:40-Klatsche bei der SG Pirna/Heidenau: „Der Sieg war auch in der Höhe völlig verdient“
Redakteur
Von Torsten Ewers
Nach einem kurzen Aufwärtstrend haben die Westsachsen in der Handball-Regionalliga eine heftige Niederlage eingesteckt. Warum es vor Weihnachten noch eine Chance zur Wiedergutmachung gibt.

Die Saison in der Handball-Regionalliga bleibt für den HC Glauchau/Meerane weiterhin ein Auf und Ab. Nach zwei Siegen in Folge – darunter das 35:31 gegen Halle – gab es am Samstag bei der SG Pirna/Heidenau ein Spiel zum Vergessen. Erstmals in dieser Saison kassierte der HC 40 Gegentore, konnte selbst zudem nur 26 erzielen. „Der Sieg für...
04.12.2025
2 min.
HC Glauchau/Meerane geht als Außenseiter ins letzte Heimspiel: „Wir brauchen einen perfekten Tag“
Der HC Glauchau/Meerane trifft am Samstag auf den USV Halle. In der vergangenen Saison gingen beide Spiele gegen die Saalestädter verloren.
In der Handball-Regionalliga muss die Mannschaft aus Glauchau und Meerane erneut auf zwei Rückraumspieler verzichten. Was Mut für das Spiel am Samstag gegen Halle macht.
Holger Frenzel
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
10:00 Uhr
3 min.
Vaclav Klimt vor ersten Duell gegen HC Glauchau/Meerane: Warum der Torjäger von Cottbus nach Pirna gewechselt ist
Vaclav Klimt, der vier Jahre das Trikot des HC Glauchau/Meerane getragen hat, trifft am Samstag erstmals auf seine früheren Teamkollegen.
In der Handball-Regionalliga gibt es für die Mannschaft aus Glauchau und Meerane ein Wiedersehen mit Vaclav Klimt. Der 35-jährige Tscheche trug zwischen 2020 und 2024 das HC-Trikot. Er spricht über ein besonderes Spiel und unsichere Wochen.
Holger Frenzel
