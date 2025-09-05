Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mit dem Team geht der HC Glauchau/Meerane in die neue Saison. Hintere Reihe (von links): Trainer David Kylisek, Hagen Ludwig, Sebastian Poppitz, Lukas Rülke, Jannes Kreutz, Tim Esche, Nico Cornelius, Oleh Ivanchenko, Physiotherapeutin Katerina Nedomlelova, Co-Trainer Oliver Pflug. Vordere Reihe (von links): Jonas Schürer, Christian Döhler, Franz Schmidt, Thomas Poschbeck, Ludek Kylisek, Pascal-Maxim Naumann, Theo Cal, Tim Drechsel, Chris Held. Bild: dsl-factory.de
Mit dem Team geht der HC Glauchau/Meerane in die neue Saison. Hintere Reihe (von links): Trainer David Kylisek, Hagen Ludwig, Sebastian Poppitz, Lukas Rülke, Jannes Kreutz, Tim Esche, Nico Cornelius, Oleh Ivanchenko, Physiotherapeutin Katerina Nedomlelova, Co-Trainer Oliver Pflug. Vordere Reihe (von links): Jonas Schürer, Christian Döhler, Franz Schmidt, Thomas Poschbeck, Ludek Kylisek, Pascal-Maxim Naumann, Theo Cal, Tim Drechsel, Chris Held. Bild: dsl-factory.de
Glauchau
HC Glauchau/Meerane legt wieder los: Bleibt den Fans eine Zitter-Saison erspart?
Redakteur
Von Holger Frenzel
16 statt bisher 14 Vereine starten in der Handball-Regionalliga. Dort peilt das Team aus Glauchau und Meerane den Klassenerhalt an. Welche Taktik favorisiert wird und wie viele Teams der HC hinter sich lassen muss.

Mit einem personell breiter als zuletzt aufgestellten Kader startet der HC Glauchau/Meerane in die neue Saison in der Handball-Regionalliga. Damit soll eine ähnliche Zitterpartie wie in der letzten Serie, als erst am letzten Spieltag der Klassenerhalt geschafft wurde, verhindert werden. Was Handball-Fans zum Aufgebot, Taktik und...
