HC Glauchau/Meerane: Nach Heimpleite schwindet die Hoffnung auf den Klassenerhalt

Glauchau
In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane das fünfte Spiel in Folge verloren – erneut gegen einen direkten Kontrahenten und aufgrund der Probleme im Angriff.
Die Talfahrt des HC Glauchau/Meerane geht in der Handball-Regionalliga ungebremst weiter. Die Mannschaft von Trainer Oliver Pflug und Co-Trainer Daniel Friese kassierte am Samstagabend im Heimspiel gegen den SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz eine 23:29 (13:16)-Niederlage. Zum fünften Mal in Folge gab es keine Punkte für das verunsicherte...
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