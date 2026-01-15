HC Glauchau/Meerane nutzt Option im Regelwerk: Wie ein Rückraum-Duo weiter Spielpraxis sammeln kann

Glauchau
In der Handball-Regionalliga muss das Team aus Westsachsen beim Spitzenreiter antreten. Gelingt vielleicht eine Überraschung?
Nach langen Verletzungspausen sollen die Rückraumspieler Theo Cal und Lukas Rülke schrittweise wieder eine Option für den Kader des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane darstellen. Die Mannschaft, die gegen Aschersleben gewinnen konnte, tritt am Samstag (19 Uhr) als Außenseiter beim Spitzenreiter Concordia Delitzsch an – und nutzt...
