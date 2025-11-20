HC Glauchau/Meerane: Oldie Franz Schmidt über Verschnaufpausen, Führungsspieler und Überraschungen

Das Handball-Team aus Glauchau und Meerane trifft am Samstag auf den Drittliga-Absteiger aus Bernburg. Dabei handelt es sich um den nächsten Härtetest. Warum die Teams aus der Regionalliga jede Position doppelt besetzt haben müssen.

Der älteste Feldspieler des HC Glauchau/Meerane hat zuletzt keine oder nur ganz kurze Verschnaufpausen erhalten. Franz Schmidt, der 36 Jahre alt ist, stand bei den Niederlagen in Wittenberg und in Köthen jeweils fast über die gesamten 60 Minuten auf der Platte. Der Linksaußen haderte nach den beiden Partien auch mit seiner eigenen Wurfquote,... Der älteste Feldspieler des HC Glauchau/Meerane hat zuletzt keine oder nur ganz kurze Verschnaufpausen erhalten. Franz Schmidt, der 36 Jahre alt ist, stand bei den Niederlagen in Wittenberg und in Köthen jeweils fast über die gesamten 60 Minuten auf der Platte. Der Linksaußen haderte nach den beiden Partien auch mit seiner eigenen Wurfquote,...