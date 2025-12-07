HC Glauchau/Meerane sorgt mit Torrekord gegen USV Halle für Feierlaune im letzten Heimspiel des Jahres

Glauchau
Die Regionalliga-Handballer haben sich am Samstag mit einem 35:31-Erfolg von den Fans verabschiedet. Spieler und Zuschauer freuten sich zusammen, dass die Formkurve des Teams weiter nach oben zeigt.
Es bräuchte einen perfekten Tag, um Punkte gegen den USV Halle zu holen, hatte Oliver Pflug vor dem letzten Regionalliga-Heimspiel des Jahres prognostiziert. Obwohl es dann am Samstag aus der Sicht des Co-Trainers des HC Glauchau/Meerane „einiges gab, was nicht so funktioniert hat, wie wir es uns vorgestellt hatten“, konnten sich die...
