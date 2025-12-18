HC Glauchau/Meerane: Torhüter freut sich auf besonderes Auswärtsspiel - mit kurzer Anreise und vielen bekannten Gesichtern

Pascal-Maxim Naumann wohnt und studiert in Freiberg. Dort kämpft der Schlussmann mit dem Team aus Glauchau und Meerane am Samstag um wichtige Punkte. Was besser als bei der Pleite in Pirna klappen muss.

Einen ungewohnt kurzen Weg hat Torhüter Pascal-Maxim Naumann zum letzten Auswärtsspiel des HC Glauchau/Meerane in der Hinrunde der Handball-Regionalliga. Der 22-Jährige wohnt und studiert in Freiberg. Dort – genau gesagt in der Ernst-Grube-Halle – treffen zwei direkte Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander: Die HSG Freiberg... Einen ungewohnt kurzen Weg hat Torhüter Pascal-Maxim Naumann zum letzten Auswärtsspiel des HC Glauchau/Meerane in der Hinrunde der Handball-Regionalliga. Der 22-Jährige wohnt und studiert in Freiberg. Dort – genau gesagt in der Ernst-Grube-Halle – treffen zwei direkte Kontrahenten im Kampf um den Klassenerhalt aufeinander: Die HSG Freiberg...