HC Glauchau/Meerane und die Halbzeit-Bilanz: Was steckt hinter den drei D-Problemen?

Glauchau
Dem Handball-Regionalligisten aus Glauchau und Meerane fehlt es in vielen Bereichen an Konstanz. Die Rückrunde beginnt mit einem Heimspiel gegen Aschersleben. Eine Analyse zu den Baustellen.
In der Handball-Regionalliga beginnt am Wochenende die Rückrunde. Der HC Glauchau/Meerane (10./12:18 Punkte) trifft am Samstag, 17 Uhr zu Hause auf den HC Aschersleben (15./8:22 Punkte). Die Ausbeute des Westsachsen in der Hinrunde war mit fünf Siegen, zwei Unentschieden und acht Niederlagen durchwachsen. Ein Blick auf die Auftritte und die...
