HC Glauchau/Meerane und eine besondere Aufgabe: Druck in Willensstärke umwandeln

In der Handball-Regionalliga steckt die Mannschaft aus Glauchau und Meerane im Abstiegskampf. Sie braucht gegen den USV Halle am Samstag einen Sieg. Welche Rolle die eigenen Fans spielen.

Druck in Willensstärke umwandeln. Dafür versucht Co-Trainer Oliver Pflug eine Formel zu finden und den Inhalt an die Akteure des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane zu vermitteln. Die Mannschaft steht schließlich vor dem nächsten wichtigen Spiel. Sie trifft am Samstag auf den Tabellendritten USV Halle. Anwurf ist 17 Uhr in der...