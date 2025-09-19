Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Tim Drechsel vom HC Glauchau/Meerane hat sieben von acht Strafwurf-Versuchen verwandelt.
Tim Drechsel vom HC Glauchau/Meerane hat sieben von acht Strafwurf-Versuchen verwandelt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane und seine Strafwurf-Experten: Tim Drechsel und Jannes Kreutz wechseln sich ab
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Handball-Regionalligist hat einen Teil der Aufgaben neu verteilt, da Christian Döhler aktuell in der Reserve spielt. Am Samstag wartet ein Auswärtsspiel im Norden von Sachsen-Anhalt. Wie sieht es personell aus?

Die Verantwortung bei den Strafwürfen liegt beim Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane – zumindest zum Teil – in neuen Händen. Christian Döhler, der in der letzten Saison 58 von 70 Strafwürfen versenken konnte, spielt aktuell nur in der Verbandsliga-Reserve des Vereins. Er soll dort Spielpraxis sammeln.
