HC Glauchau/Meerane verkündet Rauswurf von Trainer David Kylisek: Wer das Team zum Klassenerhalt führen soll

Handball-Regionalligist reagiert auf Talfahrt. Der Wechsel soll für einen Impuls im Abstiegskampf sorgen. Die Verstärkung auf der Trainerbank kommt aus dem Nachwuchsbereich. Wie die Aufgaben verteilt werden.

Nach den Niederlagen gegen Oebisfelde und in Bad Blankenburg ist der Geduldsfaden bei den Verantwortlichen des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane gerissen. Neben den Ergebnissen vor allem aufgrund der emotions- und ideenlosen Auftritte: Der Verein trennt sich von Trainer David Kylisek. Der Tscheche, der am Donnerstag seinen 41....