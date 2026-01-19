HC Glauchau/Meerane verliert beim Spitzenreiter in Delitzsch: Warum der Auftritt besser als das Ergebnis war

In der Handball-Regionalliga mussten die Gäste auf Kreisläufer Oleh Ivanchenko verzichten. Warum er am Samstag kurzfristig fehlte und wer seine Rolle übernahm.

Ohne Punkte ist der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga vom ersten Auswärtsspiel im neuen Jahr zurückgekehrt. Die Partie beim Spitzenreiter NHV Concordia Delitzsch ging mit 20:30 (13:16) verloren. Die Gäste zogen sich dabei lange besser, als es das Ergebnis vermuten lässt, aus der Affäre. Nach 20 Minuten stand ein...