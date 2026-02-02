HC Glauchau/Meerane verliert in Bad Blankenburg: Gäste bringen keinen ihrer fünf Strafwürfe im Kasten unter

In der Handball-Regionalliga gab es für die Mannschaft aus Glauchau und Meerane die dritte Pleite in Folge. Welches Problem aktuell die größten Sorgen macht.

Nach der dritten Niederlage in Serie befindet sich der HC Glauchau/Meerane mitten im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga. Die Westsachsen kehrten am Sonntag mit einer 25:38 (10:20)-Pleite von der Partie beim Tabellennachbarn HSV Bad Blankenburg zurück. Die Gäste agierten in der Offensive mit einer viel zu hohen Fehlerquote. Das betrifft auch...