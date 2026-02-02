MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • HC Glauchau/Meerane verliert in Bad Blankenburg: Gäste bringen keinen ihrer fünf Strafwürfe im Kasten unter

HC-Rechtsaußen Jannes Kreutz scheiterte doppelt von der Siebenmeter-Marke.
HC-Rechtsaußen Jannes Kreutz scheiterte doppelt von der Siebenmeter-Marke. Bild: Andreas Kretschel
HC-Rechtsaußen Jannes Kreutz scheiterte doppelt von der Siebenmeter-Marke.
HC-Rechtsaußen Jannes Kreutz scheiterte doppelt von der Siebenmeter-Marke. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane verliert in Bad Blankenburg: Gäste bringen keinen ihrer fünf Strafwürfe im Kasten unter
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga gab es für die Mannschaft aus Glauchau und Meerane die dritte Pleite in Folge. Welches Problem aktuell die größten Sorgen macht.

Nach der dritten Niederlage in Serie befindet sich der HC Glauchau/Meerane mitten im Abstiegskampf der Handball-Regionalliga. Die Westsachsen kehrten am Sonntag mit einer 25:38 (10:20)-Pleite von der Partie beim Tabellennachbarn HSV Bad Blankenburg zurück. Die Gäste agierten in der Offensive mit einer viel zu hohen Fehlerquote. Das betrifft auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane: Warum sich das Trainer-Duo nach der Heimpleite für Selbstkritik entscheidet
Der HC Glauchau/Meerane spielt am Sonntag in Bad Blankenburg.
In der Handball-Regionalliga folgt für den HC am Sonntag ein Auswärtsspiel in Bad Blankenburg. Zeigen die Westsachsen trotz Personalsorgen eine Reaktion?
Holger Frenzel
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
25.01.2026
2 min.
„Handball im Schlafwagen-Modus“: Nach Heimpleite des HC Glauchau/Meerane hagelt es harte Kritik
Hagen Ludwig (links) und der HC Glauchau/Meerane zeigten am Samstag zu wenig Torgefahr.
In der Handball-Regionalliga hat das Team aus Glauchau und Meerane die schwächste Saisonleistung gezeigt. Warum sich der Torhüter des SV Oebisfelde in Westsachsen immer auf ein Familientreffen freut.
Holger Frenzel
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
Mehr Artikel