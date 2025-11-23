HC Glauchau/Meerane verliert verdient gegen Bernburg: Referees ziehen sich den Unmut der Fans zu

Glauchau
In der Handball-Regionalliga befindet sich die Mannschaft aus Glauchau und Meerane nach der dritten Niederlage in Folge im Abstiegskampf. Warum es am Samstag keine Punkte für die Westsachsen gab.
Aus dem Rückraum des HC Glauchau/Meerane hat nur ein Akteur konstant für die nötige Torgefahr gesorgt: Sebastian Poppitz war mit sieben Treffern der beste Werfer des HC-Teams. Seine Mitspieler ließen zu oft Präzision, Durchschlagskraft und Mut vermissen. „Es hätte von jedem so eine Leistung gebraucht, um gegen einen Kontrahenten wie...
