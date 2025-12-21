MENÜ
Kein Durchkommen: In dieser Szene scheitert Hagen Ludwig (r.) vom HC Glauchau/Meerane an HSG-Keeper Tino Hensel.
Kein Durchkommen: In dieser Szene scheitert Hagen Ludwig (r.) vom HC Glauchau/Meerane an HSG-Keeper Tino Hensel. Bild: IMAGO/Eibner
Glauchau
HC Glauchau/Meerane verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf: Drei Gründe für die Niederlage in Freiberg
Redakteur
Von Holger Frenzel
Handball-Regionalliga: Vor 550 Zuschauern hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane das Sachsenderby verloren. Bei den Gästen handelte sich Nico Cornelius eine unnötige rote Karte ein. Warum?

Die Chance, den Vorsprung auf die Abstiegszone etwas auszubauen, hat der HC Glauchau/Meerane im letzten Spiel des Kalenderjahres in der Handball-Regionalliga verpasst. Das Team um Kapitän Sebastian Poppitz verlor vor 550 Zuschauern auswärts bei der HSG Freiberg mit 28:29 (15:18). Die Westsachsen überwintern mit 12:18 Punkten auf dem zehnten...
