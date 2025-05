HC Glauchau/Meerane vor dem vielleicht entscheidenden Spiel: Am Samstag können Sekt oder Tränen fließen

Der Abstiegskampf in der Handball-Regionalliga entwickelt sich zum Krimi. Mittendrin steckt der HC Glauchau/Meerane, der im Heimspiel gegen Apolda einen Sieg braucht. Was am vorletzten Spieltag passieren kann.

Da ist (fast) alles möglich: Beim Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane können am Samstagabend nach dem vorletzten Spiel der Saison entweder Sekt oder Tränen fließen. Tabellenkonstellation und Spielplan machen den Abstiegskampf zu einem Krimi. Mittendrin befindet sich das Team aus Glauchau und Meerane, welches aktuell auf dem elften...