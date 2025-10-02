HC Glauchau/Meerane: Warum Christian Döhler nicht mit nach Staßfurt fährt

Glauchau
In der Handball-Regionalliga wartet auf das HC-Team ein schweres Auswärtsspiel. Im Kader gibt es gegenüber dem Sieg gegen Bad Blankenburg eine Änderung.
Jonas Schürer kehrt wieder in den Kader des Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane zurück. Er wechselt sich am Samstag (Beginn: 18.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Staßfurt mit Franz Schmidt auf der Linksaußenposition ab. Schürer fehlte zuletzt beim 31:27-Heimsieg gegen Bad Blankenburg aufgrund einer Erkältung. Seinen Platz...
