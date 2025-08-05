HC Glauchau/Meerane: Warum der Handball-Regionalligist keine Scheu vor Tests gegen Ligakontrahenten hat

Glauchau
In Vorbereitung auf die neue Saison folgt nach der Partie gegen Bad Blankenburg ein Spiel in Freiberg. Welche Schwerpunkte es einen Monat vor dem Punktspielstart gibt.
Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane hat in der Vorbereitung auf die neue Saison kein Problem mit Tests gegen Liga-Kontrahenten. Zuletzt gab es eine 23:24 (12:12)-Niederlage gegen den HSV Bad Blankenburg. Am Freitag folgt eine Partie bei der HSG Freiberg. Die beiden Vereine starten – wie der HC – in der Regionalliga. „Wir bekommen...
