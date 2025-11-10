HC Glauchau/Meerane: Warum der Last-Second-Gegentreffer bei der 30:31-Niederlage in Wittenberg nicht unbedingt der entscheidende war

In der Handball-Regionalliga sind die Westsachsen am Sonntag mit leeren Händen von ihrem Auswärtsspiel zurückgekehrt. Was Co-Trainer Oliver Pflug zur Schlussphase mit drei Zeitstrafen und Unterzahl sagt.

Unnötig und bitter – diese beiden Begriffe kommen beim Blick in die Statistik der 30:31-Niederlage des HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz unweigerlich in den Sinn. Und genauso lasse sich die Niederlage auch beschreiben, sagt HC-Co-Trainer Oliver Pflug. Nicht zuletzt deshalb, weil die... Unnötig und bitter – diese beiden Begriffe kommen beim Blick in die Statistik der 30:31-Niederlage des HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga beim SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz unweigerlich in den Sinn. Und genauso lasse sich die Niederlage auch beschreiben, sagt HC-Co-Trainer Oliver Pflug. Nicht zuletzt deshalb, weil die...