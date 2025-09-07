Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Torhüter Ludek Kylisek zeigte in Aschersleben etliche starke Paraden.
Torhüter Ludek Kylisek zeigte in Aschersleben etliche starke Paraden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane: Welcher Taktikplan zum Saisonstart in Aschersleben aufgegangen ist
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Handball-Regionalligist aus Glauchau und Meerane jubelt über einen Auswärtssieg. Alle drei Neuzugänge trugen sich in die Torschützenliste ein. Für die Gäste gab es einen entscheidenden Vorteil.

Über einen gelungenen Start in die neue Saison kann sich Handball-Regionalligist HC Glauchau/Meerane freuen. Die Westsachen haben am Samstag einen 34:24 (15:12)-Sieg bei den Alligators Aschersleben eingefahren. Bester Torschütze im Team aus Glauchau und Meerane war Franz Schmidt, der den Ball siebenmal im Alligators-Kasten versenken konnte.
