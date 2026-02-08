MENÜ
  • HC Glauchau/Meerane zeigt Reaktion nach Trainerwechsel: Fünf Dinge, die beim Sieg gegen Staßfurt aufgefallen sind

Der HC Glauchau/Meerane hat nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Gegen Staßfurt gab es einen 36:26-Sieg.
Der HC Glauchau/Meerane hat nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Gegen Staßfurt gab es einen 36:26-Sieg. Bild: Andreas Kretschel
Der HC Glauchau/Meerane hat nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Gegen Staßfurt gab es einen 36:26-Sieg.
Der HC Glauchau/Meerane hat nach drei Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Gegen Staßfurt gab es einen 36:26-Sieg. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
HC Glauchau/Meerane zeigt Reaktion nach Trainerwechsel: Fünf Dinge, die beim Sieg gegen Staßfurt aufgefallen sind
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Handball-Regionalliga hat die Mannschaft aus Glauchau und Meerane den Abwärtstrend gestoppt. Wer fast nur in der Abwehr spielte und warum die Belastung auf breite Schultern verteilt wurde.

Turbulente Tage liegen hinter dem Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane. Der Verein hat sich von Trainer David Kylisek getrennt. Oliver Pflug als Trainer und Daniel Friese als Co-Trainer sollen die Mannschaft, die auf dem zehnten Platz steht, zum Klassenerhalt führen. Ihr Einstand ist geglückt: Das HC-Team gewann am Samstagabend mit...
