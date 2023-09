HC Pleißental holt die ersten Punkte

Der erst im Winter neu gegründete HC Pleißental ist erfolgreich in seine Premierensaison in der Handball-Kreisliga Vogtland gestartet. Nach dem 24:18-Auftaktsieg im Derby gegen den SV Sachsen 90 Werdau II gewann die Mannschaft am Wochenende ihr erstes Auswärtsspiel bei der SG Handball Oberland in Klingenthal sehr deutlich mit...