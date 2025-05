Hockey in Meerane: Zwei leistungsgerechte Remis gegen Jena – doch in einer Kabine flogen die Fetzen

In der Oberliga haben die Frauen des SV Motor 1:1 gespielt. Im anschließenden Männerspiel gab es ein 2:2. Ein Zwist wurde schnell aus der Welt geschafft.

Gleich zweimal gab es am Sonntag auf dem Walter-Kosch-Platz in Meerane in der Hockey-Oberliga Partien gegen den SSC Jena zu sehen. Einen Sieger hat es nicht gegeben, dafür aber zufriedene Gesichter bei den Gastgebern – auch wenn es danach zumindest in einem Spiel zur Halbzeit nicht aussah.