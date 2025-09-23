Hockey-Oberliga: Stotterstart für SV Motor Meerane gegen TSV Leuna

Glauchau
Die Westsächsinnen haben eine Führung aus dem ersten Viertel nicht in Zählbares ummünzen können. In den kommenden Wochen wird es für das Team nicht einfacher.
Die Hoffnung auf einen Heimsieg zum Saisonstart ist zerplatzt: In der Hockey-Oberliga mussten die Frauen des SV Motor Meerane am Sonntag gegen den TSV Leuna eine 2:3-Niederlage einstecken. Dabei hatte Melanie Lange die Gastgeberinnen in der achten Minute zunächst mit 1:0 in Führung gebracht. „Bis dahin war alles noch okay. Aber man hat die...
