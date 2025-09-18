Hockey-Oberliga: Was den Coach des SV Motor Meerane an der Spielplangestaltung stört

Am Sonntag starten die Westsächsinnen mit einem Heimspiel gegen Leuna in die neue Saison. Im Team gibt es einen Neuzugang aus München.

Es geht wieder los: Die lange Punktspielpause für die Oberliga-Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane neigt sich dem Ende entgegen. Oder besser gesagt: die zu lange Pause. Am 25. Mai bestritten die Westsächsinnen ihr letztes Saisonspiel 2024/25. Und während die Männer bereits Ende August in die Feldsaison gestartet sind, geht es für die...