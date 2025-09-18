Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bereiten sich auf den Start der Feldsaison 2025/26 vor.
Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bereiten sich auf den Start der Feldsaison 2025/26 vor. Bild: Mirko Götz
Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bereiten sich auf den Start der Feldsaison 2025/26 vor.
Die Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane bereiten sich auf den Start der Feldsaison 2025/26 vor. Bild: Mirko Götz
Glauchau
Hockey-Oberliga: Was den Coach des SV Motor Meerane an der Spielplangestaltung stört
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag starten die Westsächsinnen mit einem Heimspiel gegen Leuna in die neue Saison. Im Team gibt es einen Neuzugang aus München.

Es geht wieder los: Die lange Punktspielpause für die Oberliga-Hockeyspielerinnen des SV Motor Meerane neigt sich dem Ende entgegen. Oder besser gesagt: die zu lange Pause. Am 25. Mai bestritten die Westsächsinnen ihr letztes Saisonspiel 2024/25. Und während die Männer bereits Ende August in die Feldsaison gestartet sind, geht es für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
04.08.2025
3 min.
Meeranes Bürgermedaillenträger Steffen Jahn freut sich auch im B-Team auf die Hockey-Europameisterschaft der Masters in Nottingham
Hockeytrainer Steffen Jahn (3. von links) wird sich in dieser Woche seine Torwart-Ausrüstung überstreifen und selbst das Feld betreten.
Ab Freitag lässt sich der 61-Jährige in England als Torwart die Bälle um die Ohren schießen. Dafür muss der Postsportverein Chemnitz auch mal ein paar Tage auf seinen Trainer verzichten.
Torsten Ewers
21:06 Uhr
2 min.
US-Firmen: Mitarbeiter mit H-1B-Visum sollen im Land bleiben
Die plötzliche Änderung bei den Gebühren für ein Arbeitsvisum haben US-Konzerne aufgeschreckt. (Archivbild)
Plötzlich 100.000 Dollar pro Jahr für ein Arbeitsvisum? Die Ankündigung von Präsident Trump hat US-Konzerne in Alarm versetzt. Für deren ausländische Mitarbeiter hat das drastische Folgen.
21:17 Uhr
4 min.
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heilgenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Monty Gräßler
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
11:30 Uhr
2 min.
HC Glauchau/Meerane: Heimsieg-Hattrick auf Landes- und Regionsebene
Die Handball-Teams des HC Glauchau/Meerane hatten am Sonntag wieder allen Grund zur Freude.
In der Freiberger-Halle gab es für die Handballerinnen und Handballer viel zu feiern. Zum Auftakt gab es einen Derby-Sieg – und das nicht zum ersten Mal in der Saison.
Torsten Ewers, Markus Pfeifer
Mehr Artikel