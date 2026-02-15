MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gian Carlo Sammut (rechts) im Zweikampf gegen den ehemaligen Hohensteiner Gabriel Francisco De Oliveira Costa.
Gian Carlo Sammut (rechts) im Zweikampf gegen den ehemaligen Hohensteiner Gabriel Francisco De Oliveira Costa. Bild: Andreas Kretschel
Gian Carlo Sammut (rechts) im Zweikampf gegen den ehemaligen Hohensteiner Gabriel Francisco De Oliveira Costa.
Gian Carlo Sammut (rechts) im Zweikampf gegen den ehemaligen Hohensteiner Gabriel Francisco De Oliveira Costa. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Hohenstein-Ernstthaler Futsaler haben beim 3:2 gegen Bielefeld viel Mühe
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach einer langen Pause fand HOT 05 Futsal zu Hause gegen den ersatzgeschwächten MCH Bielefeld nicht richtig ins Spiel. Das lag auch an personellen Veränderungen.

Beim Heimspiel gegen Bielefeld staunten die Besucher im Hot-Sportzentrum nicht schlecht, denn das Personalkarussell hatte sich bei den Hohenstein-Ernstthalern noch weiter gedreht. Neben den Ukrainern Yevhen Moroz und Vitalii Zarvanskyi wurde kurzfristig auch noch Bozidar Simic verpflichtet. Der Serbe stand sogar gleich in der Startformation,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
15:09 Uhr
3 min.
Futsal-Neuzugang ist gleich beim Feriencamp gefordert – und hat sich auch am Wochenende viel vorgenommen
Der Ukrainer Yevhen Moroz ist neu im Team von HOT 05 Futsal.
Nach vier Wochen Pause geht es für HOT 05 Futsal am Sonnabend gegen Bielefeld wieder um Punkte. Personelle Veränderungen und ein ausgefallener Test sorgen dabei für eine „Wundertüte“.
Markus Pfeifer
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
05.02.2026
2 min.
Mitten in der Saison: Warum ein Futsal-Nationalspieler den Bundesligisten Hohenstein-Ernstthal verlässt
Nationalspieler Kim Herterich (links) wechselt von HOT 05 Futsal zum polnischen Erstligisten Wroclaw.
In der Länderspielpause gibt es bei HOT 05 Futsal einen prominenten Abgang. Wer die Lücke schließen soll und woran das für Donnerstag geplante Testspiel scheiterte.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel