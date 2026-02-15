Hohenstein-Ernstthaler Futsaler haben beim 3:2 gegen Bielefeld viel Mühe

Nach einer langen Pause fand HOT 05 Futsal zu Hause gegen den ersatzgeschwächten MCH Bielefeld nicht richtig ins Spiel. Das lag auch an personellen Veränderungen.

Beim Heimspiel gegen Bielefeld staunten die Besucher im Hot-Sportzentrum nicht schlecht, denn das Personalkarussell hatte sich bei den Hohenstein-Ernstthalern noch weiter gedreht. Neben den Ukrainern Yevhen Moroz und Vitalii Zarvanskyi wurde kurzfristig auch noch Bozidar Simic verpflichtet. Der Serbe stand sogar gleich in der Startformation,... Beim Heimspiel gegen Bielefeld staunten die Besucher im Hot-Sportzentrum nicht schlecht, denn das Personalkarussell hatte sich bei den Hohenstein-Ernstthalern noch weiter gedreht. Neben den Ukrainern Yevhen Moroz und Vitalii Zarvanskyi wurde kurzfristig auch noch Bozidar Simic verpflichtet. Der Serbe stand sogar gleich in der Startformation,...