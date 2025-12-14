Holen sich die deutschen Handballerinnen den WM-Titel? Warum ein Olympiasieger vom BSV Sachsen Zwickau daran nicht glaubt

Zwickau
Am Sonntagabend greift die DHB-Auswahl in Rotterdam nach dem ersten Titel seit mehr als 30 Jahren. Das Trainerteam des Bundesligaklubs aus Westsachsen sieht die Favoritenrolle klar verteilt.
Ein bisschen schmunzeln muss Norman Rentsch über die Tatsache, dass er als einziger aus dem Trainerteam des BSV Sachsen Zwickau für die deutschen Handballerinnen tippt. Einen 27:25-Erfolg traut der Coach des Bundesligateams aus Westsachsen der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) zu, wenn die Mannschaft von Bundestrainer Markus Gaugisch...
