Hornissen gewinnen Test in Thüringen

Die Dartsspieler der Hornets Niederlungwitz haben sich in einem Testspiel beim SV Roschütz durchgesetzt. Gegen den Bezirksligisten aus Thüringen behielten die Hornissen nach 20 Partien mit 15:5 die Oberhand. Marvin Thiele gelang dabei eine sogenannte 180, also drei Pfeile in Folge mit der höchsten Punktzahl von 60. Nach einigen...