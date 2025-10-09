HOT 05 Futsal: Bekommt 16-Jähriger im Heimspiel gegen Preußen Münster seine ersten Bundesliga-Minuten?

Dave Haase ist derzeit als Trainer im Feriencamp der Westsachsen involviert. Für seine Sportleidenschaft nimmt er viel auf sich.

Insgesamt 36 Kinder in drei Gruppen haben im Hot-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal beim Futsal-Feriencamp von Bundesligist HOT 05 für Trubel gesorgt. Fünf Übungsleiter kümmern sich um sie, darunter auch der 16-jährige Dave Haase, der am Samstag wieder zum Kader des Bundesligateams gehören wird. „Ob er Einsatzzeiten bekommt, kann ich...