Dave Haase (r.) und Dominik Naujoks sind beim Futsal-Feriencamp als Trainer aktiv . Bild: Markus Pfeifer
Dave Haase (r.) und Dominik Naujoks sind beim Futsal-Feriencamp als Trainer aktiv . Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
HOT 05 Futsal: Bekommt 16-Jähriger im Heimspiel gegen Preußen Münster seine ersten Bundesliga-Minuten?
Von Markus Pfeifer
Dave Haase ist derzeit als Trainer im Feriencamp der Westsachsen involviert. Für seine Sportleidenschaft nimmt er viel auf sich.

Insgesamt 36 Kinder in drei Gruppen haben im Hot-Sportzentrum in Hohenstein-Ernstthal beim Futsal-Feriencamp von Bundesligist HOT 05 für Trubel gesorgt. Fünf Übungsleiter kümmern sich um sie, darunter auch der 16-jährige Dave Haase, der am Samstag wieder zum Kader des Bundesligateams gehören wird. „Ob er Einsatzzeiten bekommt, kann ich...
