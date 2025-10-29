Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • HOT 05 Futsal: In Routinier Oleksandr Sorokin brennt vor dem Duell mit dem Hamburger SV trotz schwerer Knieverletzung das Feuer

Oleksandr Sorokin (rechts) – hier im Heimspiel gegen Weilimdorf – hat sich jüngst gegen Bielefeld schwer am Knie verletzt.
Oleksandr Sorokin (rechts) – hier im Heimspiel gegen Weilimdorf – hat sich jüngst gegen Bielefeld schwer am Knie verletzt. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
HOT 05 Futsal: In Routinier Oleksandr Sorokin brennt vor dem Duell mit dem Hamburger SV trotz schwerer Knieverletzung das Feuer
Redakteur
Von Torsten Ewers
Im Verfolgerduell der Futsal-Bundesliga empfangen die Hohenstein-Ernstthaler am Samstag den HSV. Warum sich Coach und Statistik-Fan Dominik Naujoks vor dem Duell besonders freuen kann.

Den ersten Schock hat Oleksandr Sorokin gut weggesteckt. Am Samstag erlitt der Futsal-Bundesligaspieler von HOT 05 aus Hohenstein-Ernstthal beim 3:1-Auswärtssieg in Bielefeld eine schwere Knieverletzung. Unter Schmerzen und sichtlich geknickt musste er das Spielfeld verlassen, nachdem er bei einem Solo im Zweikampf unglücklich aus dem Tritt kam....
